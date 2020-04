Su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, fa sapere che sono "4.183 medici, infermieri e Oss contagiati negli ospedali lombardi". A Brescia, invece, molti volontari stanno pulendo gli ingressi delle Rsa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:12 - A Brescia volontari puliscono ingressi Rsa

"Le residenze per anziani necessitano del nostro sostegno e della nostra vicinanza" scrive il sindaco di Brescia Emilio del Bono, spiegando che "Tante le persone che devono entrare per motivi di lavoro : ci hanno chiesto un un intervento di pulizia". Così "grazie alla Protezione civile del Comune di Brescia che coordina dei generosi volontari, in questo caso il Gruppo Paracadutisti onlus che hanno pulito gli ingressi di tutte le Rsa Fondazione Casa di Dio Brescia".



7:10 - Giorgio Gori: "4.183 sanitari contagiati in Lombardia"

"Sono 4.183 medici, infermieri e Oss contagiati negli ospedali lombardi", scrive il sindaco di Bergamo Giorgio Gori su Twitter, commentando "Qualcosa è andato storto, troppi non erano protetti". In particolare, secondo quanto scritto da Gori i contagiati sono "448 all'Asst Spedali di Brescia; 436 all'Asst Bergamo Est (Ospedali di Seriate e Alzano; 283 all'Asst Lecco; 282 all'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo".

7:08 - Il Vescovo di Bergamo: "Sacerdoti rinunciate a tre mensilità"

Nella domenica delle Palme, il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha scritto ai sacerdoti della diocesi per chiedere loro di rinunciare a tre mensilità a favore di un fondo di solidarietà per le famiglie colpite dalla crisi e ha annunciato la celebrazione di una messa per tutti i defunti.

7:06 - Morte due suore nel Cremonese

Nel Cremonese sono morte due suore. Sono decedute suor Luisa Sala e suor Emanuela Bezza rispettivamente di 85 e 87 anni.

7:04 - Il sindaco di Cremona: "Su mascherine no notizie certe"

"Invitiamo i cittadini a non recarsi nelle farmacie per evitare assembramenti fino a notizie certe e chiare da parte di Regione" lo scrive su Facebook il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti. "Abbiamo appreso la notizia, dai canali social di Regione Lombardia che sarebbero in distribuzione 126mila mascherine per tutto il territorio provinciale. Dopo ulteriori approfondimenti però, non abbiamo avuto altre informazioni rispetto alla modalità di distribuzione né tantomeno alla ripartizione tra i comuni della Provincia. Non ci risulta quindi ad ora che domani siano disponibili in città e cercheremo di capire quali sono le indicazioni della Regione per arrivo e per distribuzione".

7:01 - In un paese del Bergamasco spesa divisa per sesso

Singolare iniziativa a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, dove il sindaco Gianmaria Cerea ha deciso che da oggi la spesa si potrà fare a giorni alterni a seconda che si sia uomo o donna. In molti hanno pensato a una fake news, ma la notizia è pubblicata sulla pagina ufficiale del Comune. Le donne potranno fare la spesa il martedì, giovedì e sabato, mentre gli uomini il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.