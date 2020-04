Dopo l'annuncio di ieri della distribuzione da parte di Regione Lombardia di 300mila mascherine gratuite alle farmacie lombarde, oggi in diverse farmacie è apparso un cartello con la scritta: "Distribuzione gratuita delle mascherine fornite da Regione Lombardia non ancora disponibile" spiega il cartello. "Un cartello avviserà quando inizierà la distribuzione". In merito alla consegna Pietro Foroni, l'assessore alla Protezione Civile della Lombardia, ha dichiarato a Sky TG24: "Entro la fine di questa settimana arriveranno 300-350 mila mascherine" che però "non saranno distribuite a tutti ma a chi entra e non ha la mascherina, a chi ne ha una usurata o a chi ha patologie" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A MILANO - E IN LOMBARDIA).

La Regione: "Mascherine disponibili da metà settimana"

Intanto la Regione, dove dal 5 aprile è in vigore un'ordinanza che obbliga i cittadini a circolare con la mascherina o in alternativa con una protezione per naso e bocca, ha comunicato con una nota che le mascherine gratuite saranno disponibili dalla "metà di questa settimana" nelle farmacie della Lombardia. Nel comunicato, scritto insieme a Federazione dei Farmacisti Lombardi, Federfarma Lombardia e Assofarm si legge: "Come già annunciato abbiamo previsto di destinare per questa iniziativa oltre 300.000 mascherine che sono già presso il magazzino regionale. Insieme alle associazioni di categoria stiamo ultimando le modalità distributive che inizieranno nella giornata di oggi in modo tale che nei prossimi giorni si possa rifornire ogni farmacia lombarda". Le mascherine saranno "destinate ai clienti delle farmacie con riferimento alle fasce della popolazione piu' fragili e insieme stiamo definendo i criteri per la consegna".

Racca, Federfarma: "Bisogna accordarsi su distribuzione e numero"

"Ci vorranno ancora due o tre giorni" per iniziare la distribuzione nelle farmacie delle 300 mila mascherine gratuite annunciate dalla Regione Lombardia per i soggetti più 'fragili'", ha detto all'ANSA il presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, spiegando che "la Regione ci deve dare i criteri di aggiudicazione, ossia a chi distribuire, che non possono essere lasciati alla discrezionalità del farmacista" e poi "stiamo cercando di organizzare la distribuzione alle tremila farmacie. Noi la affidiamo ai grossisti che ci portano i farmaci, che lo faranno gratuitamente, però due o tre giorni ci vorranno".

Secondo Racca un'altra questione da affrontare "è il numero - ha aggiunto Racca - perché 300 mila mascherine sono 100 a farmacia, non sono tante". Sui tempi per la distribuzione dei dispositivi "la comunicazione della Regione è stata corretta, forse c'è stato un misunderstanding. Questa mattina abbiamo messo un cartello, ai cittadini diciamo che non devono uscire di casa e che nel momento in cui tutte le farmacie saranno approvvigionate avviseremo tutta la popolazione. Bisogna aspettare la comunicazione e vedere se uno ne ha diritto".

Indagine Altroconsumo, a Milano 43% farmacie non ha mascherine

A Milano quasi una farmacia su due è sprovvista di mascherine. Emerge da un'indagine condotta da Altroconsumo su 122 farmacie e parafarmacie contattate ai primi di aprile a Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo e Roma. Secondo Altroconsumo "a Milano, capoluogo della Lombardia, Regione in cui dal 5 aprile è vietato uscire senza, quasi una farmacia su due ne è priva. Dato comune al resto d'Italia, dove nel 43% dei punti vendita non ci sono mascherine".