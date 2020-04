A partire da domani, lunedì 6 aprile, in Lombardia oltre 3 milioni di mascherine saranno accessibili gratuitamente nei punti di distribuzione. Ad annunciarlo tramite un messaggio postato sui social è stato il presidente della Regione, Attilio Fontana, il quale ieri ha firmato un'ordinanza con cui si rende obbligatorio indossare la mascherina quando si esce di casa in regione.

Durante il consueto punto stampa di oggi pomeriggio, l’assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni, ha poi spiegato che in tutto saranno distribuite 3 milioni e 300mila mascherine. Di queste, 300mila saranno consegnate gratuitamente nelle farmacie, mentre gli altri 3 milioni sono già stati inviati ai 12 capoluoghi di provincia (ad esempio, 900mila a Milano, 249mila a Varese, 95mila a Lodi). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

La distribuzione

Sarà la protezione civile a distribuirle da domani in banche, supermercati, uffici postali, tabaccai e negozi di vicinato. L’invito è comunque quello di "non fare la corsa alle farmacie", ha aggiunto l'assessore al Bilancio Davide Caparini, in quanto le mascherine continueranno a essere consegnate.