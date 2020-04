"A Opera restano in vigore le misure precauzionali stabilite con ordinanza sindacale n. 7 del 20 marzo 2020", ha spiegato il sindaco Antonino Nucera spiegando che nonostante la circolare del Viminale sulle attività motorie ammesse in città è "tuttora vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e ricreativa, comprese le passeggiate in luoghi pubblici o aperti al pubblico". (DIRETTA)

7:13 - Sindaco di Opera: “Le passeggiate restano vietate”

Nonostante la circolare del Viminale sulle attività motorie ammesse, a Opera, comune alle porte di Milano, è "tuttora vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e ricreativa, comprese le passeggiate in luoghi pubblici o aperti al pubblico", ha dichiarato il sindaco Antonino Nucera, spiegando su Facebook che "a Opera restano in vigore le misure precauzionali stabilite con ordinanza sindacale n. 7 del 20 marzo 2020". Annunciando che oggi il suo comune ha avuto altre due vittime per il coronavirus, Nucera ha chiesto ai cittadini "un ulteriore sforzo in termini di pazienza: non abbiamo ancora scongiurato il pericolo e perciò è importante attenersi, scrupolosamente, al rispetto delle misure già descritte per salvaguardare la propria e l'altrui salute. Solo in questo modo - ha concluso - tutti i sacrifici fatti finora non saranno vani, solo in questo modo potremo, spero a breve, riacquistare la nostra libertà!".

7:11 – Troppi morti, Rsa di Lodi chiede di effettuare i tamponi

"I tamponi nelle Rsa sono indispensabili come per il personale ospedaliero", ha detto Corrado Sancilio, presidente della casa di riposo Santa Chiara di Lodi dove sono morti 38 ospiti, fino al 25 marzo, contro i 4 del marzo del 2019. "È necessario fare i tamponi. E farli subito. Un pensiero ai familiari che, tra uno stato di angoscia e di tristezza, si fidano di noi. E ci affidano i loro cari. Fin da subito è stato impedito di far visita ai propri cari - spiega dalla dalla struttura - Ma lo abbiamo fatto per proteggere i nostri anziani resi ancora più deboli e più fragili". La casa di riposo, che fa capo al Comune di Lodi, si è dotata di tablet e smartphone per far comunicare gli anziani con le loro famiglie.