Il governatore di Regione Lombardia, dopo aver parlato con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, circa il provvedimento che tenta di spiegare alcune questioni sugli spostamenti che si possono effettuare, ha spiegato che il Viminale “non intendeva raggiungere quello scopo” con il provvedimento e che “oggi probabilmente farà uscire un comunicato”. Fontana ha poi dato il merito dell'ospedale per malati di Covid-19 realizzato alla Fiera di Milano "ai milanesi, a Bertolaso e alla Fondazione Fiera, con Enrico Pazzali" (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

10:23: Il governatore lombardo: "Ospedale Fiera merito dei milanesi"

"Al di là delle polemiche, vorrei capire cosa ha fatto il governo centrale in questa faccenda. Non voglio fare polemica, ma è merito dei milanesi, di Bertolaso, della Fondazione Fiera, con Enrico Pazzali". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, parlando dell'ospedale per i malati di Covid19 realizzato alla Fiera di Milano e che lunedì inizierà ad accogliere i primi pazienti. "Lasciamo stare la Regione così non si dice che parlo per interesse personale. Sono molto contento, non festeggio perché in questi momenti non lo si fa anche quando si ottiene un buon risultato", ha aggiunto parlando a Cento Città su Radio 1. "Presto si dovrebbe riuscire ad inaugurare anche l'ospedale di Bergamo, degli Alpini, che è altrettanto un segnale importante, perché si potrà fare un cura migliore con più spazi e medici - ha concluso - e perché rappresenta una sorte di luce verso la fine del tunnel".

9:48 – Fontana: “Sentito Lamorgese, chiarirà circolare”

"Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, la quale mi ha spiegato che non intendeva raggiungere quello scopo e che oggi probabilmente farà uscire un comunicato in cui chiarisce il significato" della circolare. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, in collegamento con Cento Città su Radio 1, parlando della circolare del Viminale che autorizza la passeggiata genitori figli (IL COMMENTO DI GALLERA).

