8:28 - Giulio Gallera "Tutti gli indicatori sono moderatamente positivi"

"Dopo 6 settimane tutti gli indicatori sono moderatamente positivi: il numero dei contagi scende e si e stabilizza su numeri contenuti. Ieri ci sono stati solo 44 ricoverati in più". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento su Telelombardia. Gallera ha sottolineato anche che "c'è una flessione anche negli accessi alle terapie intensive e nei pronto soccorso. Negli ultimi sette giorni c'è stata una riduzione, a volte lieve a volte più forte ma costante".

7:01 - A Codogno un carrello pieno per chi ha bisogno

Si chiama "la spesa sospesa" l'iniziativa lanciata dalla titolare di un forno a Codogno, il comune del Lodigiano dove e stato accertato il primo caso di Coronavirus in Italia, e uno dei 10 centri isolati in zona rossa. La signora, che ha la panetteria nel quartiere San Biagio, lunedì scorso all'orario di chiusura si è ritrovata con del pane fresco avanzato. "Allora per non buttarlo - ha raccontato - l'ho infilato in sacchettini che ho ben sigillato e che ho messo in un cesto davanti al negozio". La mattina dopo con sorpresa si è accorta che il gesto è stato apprezzato segnale che alcuni iniziano a non farcela. "A questo punto - ha continuato - ho preso un carrello che non usavo e dove chiunque, quando va a fare la spesa in qualsiasi supermercato, può mettere qualcosa come un pacco di pasta, una scatola di piselli o del tonno". Quando chiude la sera il carrello è davanti all'ingresso del forno in modo tale che chi "ha bisogno ma preferisce non darlo a vedere" si può servire.

