In Lombardia scende il numero delle persone ricoverate non in terapia intensiva: sono 11.762, 165 in meno rispetto a ieri. A comunicare il dato è stato il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, che quest’oggi ha sostituito l’assessore al Welfare Giulio Gallera - impegnato in una riunione - nel consueto punto stampa. Il totale dei positivi è salito a 46.065, ovvero 1.292 in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 1.351 persone (9 in più). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono stati 367 (7.960 in totale). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

La situazione nelle province

Nelle province maggiormente colpite dall’epidemia cala la crescita dei contagi. A Milano i positivi sono in tutto 10.004, con un aumento di 482, mentre ieri erano stati 611 in più. Tuttavia, in città il dato è cresciuto, con 203 nuovi casi rispetto ai 159 di ieri (LA SITUAZIONE A MILANO). Nelle province di Bergamo e Brescia si registrano rispettivamente 159 e 132 nuovi casi, mentre ieri erano stati rispettivamente 236 e 231. "Stiamo cominciando a uscire dalla più grave emergenza", ha affermato Sala, anche se "con l'epidemia dovremo vivere per parecchio tempo".

A tal proposito, durante la diretta Facebook, il vicegovernatore ha spiegato che l’assessore Gallera era impegnato “in una riunione importante per valutare i dati sanitari e per un monitoraggio" per capire e studiare "come andrà affrontata la seconda fase".

L’app "AllertaLOM"

Il vicepresidente lombardo ha poi parlato anche dell’app “AllertaLOM”, sulla quale sono già stati compilati 475mila questionari per mappare il rischio di contagio e diffusione del virus. Sala ha ringraziato i cittadini e li ha invitati nuovamente a rimanere in casa, evitando le passeggiate all’aperto, e a "rispettare" le misure di distanziamento sociale.