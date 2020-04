Coronavirus, guarita l’infermiera di Cremona ritratta in foto simbolo

È guarita l'infermiera dell'ospedale di Cremona ritratta in una foto mentre si era addormentata sulla tastiera di un computer, con ancora indosso guanti, mascherina, camice e copricapo al termine di un turno estenuante. La foto è diventata una delle immagini simbolo della lotta al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA - LE FOTO SIMBOLO) ma lei, Elena, cinque giorni dopo lo scatto è risultata positiva. La donna di 43 anni ora è guarita, come confermato dall'ospedale. Dopo il primo tampone negativo aspetta il secondo per rientrare al lavoro: "Non vedo l'ora", ha detto al sito Cremonasipuò.it.

La foto simbolo della lotta al Coronavirus

L'immagine dell'infermiera stremata a fine turno è diventata il simbolo degli sforzi che sta sostenendo tutto il personale sanitario italiano nella sfida al Coronavirus. La foto è stata scattata un medico in turno con lei, quando mancava poco alla fine del lavoro, alle sei del mattino, e l’ha postata sui social, aggiungendo “Grazie per quello che fai”.