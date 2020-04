“Il dato della mobilità di ieri è uno dei dati più alti a livello settimanale, abbiamo il 37% rispetto a una media leggermente inferiore al 36% dei giorni scorsi”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. “L’1% della Lombardia significa decine di migliaia di persone e quindi questo è un dato negativo - ha sottolineato Sala -. Vediamo un po’ di superficialità, bisogna ricordare che si esce solo per esigenze improrogabili e per assoluta necessità, non si va a fare la passeggiata altrimenti si mette a repentaglio la propria salute e soprattutto quella degli altri. La passeggiata, che sembra essere salutare, è proprio il contrario della salute in questo momento quindi va assolutamente evitata. Anche perché immaginiamo la mamma e il bambino che vanno a fare la passeggiata e poi magari il bambino va a contatto coi nonni, questo è un rischio altissimo. Questi effetti, inoltre, li vediamo dopo 8 o 10 giorni”.

“Tra poco autosufficienti sulla produzione di mascherine”

“Stiamo ancora aspettando le mascherine dal Governo, anzi ci siamo pure ingegnati, perché in Lombardia funziona così. Abbiamo cercato di autorizzare imprese che producono mascherine e tra poco addirittura saremo autosufficienti sulla produzione di mascherine”, ha aggiunto Sala commentando la richiesta di mascherine contenuta nella lettera di alcuni sindaci lombardi. “Riguardo alla polemica – ha aggiunto Sala - dico che io sono il vicepresidente della Regione e in questo momento non sono di un partito ma un’istituzione che deve fare il bene dei cittadini. La polemica politica non la voglio neanche sentire”.

“Già 300mila questionari sull’app per mappare i contagi”

L’app AllertaLom, creata per mappare il rischio di contagio e la diffusione del Covid-19 in Lombardia, “procede talmente bene che ieri abbiamo avuto qualche ora di crash a causa dei molti questionari che sono arrivati. Siamo già a oltre trecentomila questionari, è un grande successo, ma per avere un campione apprezzabile dobbiamo arrivare a un milione, quindi invitiamo tutti i lombardi a scaricarla o aggiornarla. È uno degli strumenti più innovativi.” “I questionari sono anonimi – ha spiegato Sala – e servono per mappare il rischio del contagio. Sono dati che verranno messi a disposizione dei nostri virologi ed epidemiologi e loro insieme tracceranno la mappa del contagio. È importante che l’applicazione venga sempre aggiornata facendo il questionario una volta al giorno o ogni due giorni. Così avremo la fotografia del rischio del contagio assolutamente in modo anonimo perché non vengono inseriti nome e cognome. È importante che si faccia”, ha concluso il vicepresidente della Regione.