Coronavirus, Fabrizio Sala: “Sbagliato allentare morsa in Lombardia”

"In Lombardia allentare la morsa adesso è sbagliato: abbiamo visto che l'isolamento sta producendo risultati, stanno diminuendo gli accessi ai Pronto Soccorso e sta diminuendo la curva, il tasso di contagio è sceso" quindi "siamo sulla strada giusta e non è il momento di allentare la morsa dell'isolamento che è l'unica arma che noi conosciamo per combattere il coronavirus". Lo ha affermato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, commentando a Sky TG24 la circolare emanata dal Viminale: "Sappiamo che è difficile rimanere in casa, ci vuole un piccolo sforzo ancora qualche giorno o settimana, non sappiamo ancora il tempo, vedremo quando cala la curva però assolutamente dobbiamo rimanere in casa" (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

Mobilità in Lombardia intorno al 36%

Il dato della mobilità in Lombardia è in linea con i giorni scorsi e si attesta intorno al 36%. Il vicepresidente di Regione Lombardia ha dichiarato: "I movimenti sono in linea come un normale giorno feriale, ieri erano al 36% come ieri l'altro, sono sempre più in discesa" rispetto a giorni feriali in condizioni di normalità.

Sala: “Invito tutti a compilare questionario app”

Sala ha inoltre spiegato: "L'applicazione della Protezione Civile, che avevamo già e si chiama 'Allerta Lom', è stata aggiornata, funziona su tutti i cellulari e serve per mappare il rischio del contagio: invitiamo tutti a compilare il questionario all'interno, in modo anonimo, che servirà a virologi e epidemiologi a definire la mappa del rischio di contagio. Questo è importantissimo come forma di prevenzione per le misure che potremo prendere". Il vicepresidente lombardo ha però l'app non "non sostituisce il medico, non sostituisce il tampone né l'assistenza sanitaria. Si tratta di un’applicazione che serve a fini statistici ed è di vitale importanza".