7:31 - Parte Italia is one: mascherine fatte in carcere

Si chiama Italia is one il progetto lanciato dalle sartorie di quattro carceri milanesi (San Vittore, Opera, Bollate e Monza) che produrranno mascherine igieniche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. A essere già al lavoro l'istituto di Monza, che ha avviato la produzione. L'obiettivo è cucire 10mila mascherine a settimana.

7:06 - A Milano 370 negozi con servizio a domicilio

Sono oltre 370 i negozi aperti a Milano che effettuano consegne a domicilio per gli abitanti dei quartieri, dagli alimentari alle drogherie, e che il Comune ha censito e raccolto in un mappa online pubblicata sul sito dell'amministrazione. "Abbiamo pensato di fornire un servizio utile ai milanesi per trovare, nelle immediate vicinanze della propria abitazione, piccole attività commerciali disponibili ad effettuare consegne a domicilio nel quartiere, preziose in questo momento di emergenza dovuta al Covid-19", ha dichiarato l'assessora alle Politiche del Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani. Nella mappa sono presenti anche gli operatori alimentari presenti in 12 Mercati comunali coperti e 50 edicole cittadine. L'obiettivo dell'amministrazione con questo progetto è quello di mettere a disposizione, per ogni quartiere, un elenco delle piccole attività aperte e disponibili a consegne a domicilio, soprattutto per anziani, persone sole e malati, oltre che di evitare il più possibile assembramenti e limitare le lunghe file presso la grande distribuzione.

7:01 - A Milano didattica online per nidi e materne

A Milano da lunedì il servizio di didattica online sarà disponibile anche per gli oltre 32mila bambini degli asili nido e delle scuole di infanzia del Comune. Lo ha comunicato l'assessore all'Educazione e Istruzione, Laura Galimberti, nel corso della commissione che si è riunita in video conferenza. "Lo facciamo in via sperimentale, perché è veramente una novità assoluta, ma anche questa potrà essere, tra le eredità del futuro, una bella possibilità da giocarsi anche in altre occasioni", ha detto.

