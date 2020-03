Calano i numeri dei contagi e dei ricoveri in Lombardia, ma torna a crescere quello dei decessi. È quanto emerge dai dati riferiti oggi dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nel consueto punto stampa. I casi accertati in regione sono attualmente 37.298, con una crescita di 2.409 in un giorno (ieri era stata di 2.543), mentre i nuovi ricoveri sono sono 456 a fronte dei 655 di ieri, per un totale di 11.137. Ventinove i nuovi accessi in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi, invece, si registra un considerevole aumento rispetto a ieri: il totale delle vittime è salito a 5.402, con un aumento di 541 in un solo giorno, di poco inferiore ai 546 di sabato 21 marzo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Ridotti gli accessi nei pronto soccorso

L’assessore ha poi riferito un "dato confortante al quale attribuiamo un grande ruolo: in tutti i pronto soccorso si registra una riduzione, in alcuni casi lieve, in alcuni casi più marcata. Al San Matteo di Pavia, addirittura al 30%. A Lodi - ha aggiunto - per la prima volta in 36 giorni il numero dei pazienti arrivato in pronto soccorso per un problema diverso è maggiore per quelli con problema covid".

"Dal 22 febbraio - ha ricordato Gallera - in pronto soccorso a Lodi sono scomparsi completamente codici verdi e bianchi e altre patologie e arrivavano circa 100 pazienti al giorno mentre oggi il direttore generale mi ha detto che ci sono stati circa 30 covid e sono stati di più quelli con problematiche diverse". Gallera ha spiegato inoltre che "a Codogno c'è stato un solo nuovo caso positivo e quindi in quella zona è assolutamente spento".

I dati nelle province

Per quanto riguarda le singole province, Bergamo resta la più colpita, con 8060 casi accertati, 602 in più rispetto a ieri. In calo invece i nuovi contagi a Milano, dove il numero totale dei positivi è 7469, con una crescita di 547. Sono 374, invece, i nuovi casi registrati a Brescia, altro territorio duramente colpito dall’epidemia.

Gallera ha quindi parlato di com’è stata affrontata l’emergenza. “Sicuramente abbiamo commesso degli errori - ha dichiarato - ma è stato fatto il massimo perché questa ondata di dolore trovasse una risposta positiva”.