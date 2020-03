L’azienda McDonald's Italia e la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald donano un milione di euro destinati al nuovo ospedale alla Fiera di Milano e all’ospedale Buzzi di Milano. In particolare la donazione, si legge in un comunicato, servirà a "contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di Covid-19, presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l'acquisto di moduli di degenza. Inoltre, la donazione include l'acquisto di un'unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Buzzi". Per far questo è stata avviata una collaborazione con Fondazione di Comunità Milano onlus, ed è stato creato un fondo dedicato nel quale potranno confluire i fondi destinati alla messa in opera del nuovo ospedale di Milano Fiera e le successive donazioni da parte di dipendenti, fornitori e partner del sistema McDonald's Italia.

Le parole dell'ad di McDonald's Italia, Mario Federico

"La nostra azienda è radicata nel territorio attraverso i suoi 600 ristoranti e i suoi 24.000 dipendenti. Per questo motivo non possiamo non fare la nostra parte", ha detto l'Amministratore Delegato di McDonald's Italia Mario Federico.