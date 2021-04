Finita la Pasqua può accadere di ritrovarsi con tanta cioccolata avanzata. Se non siamo particolarmente golosi o ne abbiamo davvero troppa, il rischio è di doverla buttare via. Perché allora non utilizzarla per preparare dolci gustosi? Ecco otto ricette molto semplici per dare nuova vita alle nostre uova di Pasqua avanzate