Dolci di Pasqua, 8 ricette classiche e facili da preparare

5/8 @Pixabay

Macarons di Pasqua. I piccolissimi dolcetti francesi, tanto belli quanto buoni, sono l’alternativa perfetta per concludere in bellezza il vostro pranzo di Pasqua. Si tratta di due dolci cialde di meringa (preparate con albume, zucchero e mandorle) mantenute insieme da abbondante ripieno. Arricchite il tutto con due gocce di colorante alimentare per un aspetto più allegro e festoso. Per i più piccoli, utilizzate delle gocce di cioccolato e praline di zucchero arancioni per creare simpatiche facce di pulcini perfetti per la Pasqua.

