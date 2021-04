Menu di Pasqua vegetariano, 8 idee per un pranzo etico ed ecologico

Essere vegetariani a Pasqua non è certo un limite: esistono infatti tantissime ricette molto semplici e gustose perfette per chi non consuma né carne né pesce. Anche perché alcuni ingredienti tipici della Pasqua come carciofi, fave, piselli, ricotta e uova si sfruttano anche nel menù pensato per i vegetariani. Vediamo allora alcune idee facili da realizzare e che non obblighino a trascorrere ore in cucina. Si può variare tra antipasti, primi piatti, secondi, contorni e ovviamente dolci