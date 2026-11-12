Guida Michelin 2027, i migliori ristoranti stellati in Italia. FOTO
Nessun nuovo "tristellato" d'Italia al Teatro Municipale di Piacenza, durante la presentazione della 72esima edizione della Guida Michelin Italia. Sono rimasti 13 i ristoranti che confermano le 3 Stelle
- La Guida Michelin 2027 è stata presentata al teatro Municipale di Piacenza. La 72esima edizione si è aperta con un omaggio e una standing ovation per Nadia Santini, chef del ristorante tristellato Dal Pescatore (Mantova), scomparsa il 2 novembre a 72 anni.
- Il primo tristellato chiamato sul palco è stato proprio Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (MN), che ha confermato le tre stelle. Commosso è salito sul palco lo chef Giovanni Santini, accolto dagli applausi dei presenti. Rispetto al 2026, il numero dei migliori ristoranti scende da 15 a 13, senza nessuna new entry, mentre perde una stella l’Uliassi di Senigallia ed esce dalla lista il Quattro Passi di Nerano, per cessata attività.
- L'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico è attivo dal 12 luglio 2023 e poco dopo ha ricevuto le tre stelle Michelin, più la verde per la sostenibilità. Da quel momento non è più uscito dalla lista dei tristellati.
- Piazza Duomo ad Alba, in Piemonte, è il ristorante dello chef Enrico Crippa ed è stato definito un "tempio della cucina italiana". Attivo dal 2005, detiene le tre stelle dal 2013. Dopo la premiazione hanno subito festeggiato con un post sui social.
- Il ristorante Da Vittorio è attivo dal 6 aprile 1966 e ha ottenuto per la prima volta le 3 Stelle Michelin nel 2010. È il noto locale della famiglia Cerea a Brusaporto, in Lombardia. Anche loro hanno subito pubblicato un post sui canali social per celebrare la conferma delle tre stelle.
- Nel cuore dell’Abruzzo si conferma tra i tristellati il Reale di Niko Romito a Castel di Sangro. Attivo da 26 anni, detiene le 3 stelle Michelin dall'edizione del 2014.
- L'Enoteca Pinchiorri di Firenze è attiva dal 1972. Ha conquistato le tre stelle per la prima volta nel 1993. Dopo una parentesi con due stelle tra il 1995 e il 2003, il ristorante ha riconquistato e mantenuto le tre stelle dal 2004 a oggi.
- Tra i tristellati c’è Enrico Bartolini al MUDEC, in via Tortona a Milano. Il ristorante si distingue per la cucina creativa in uno spazio-salotto di raffinata ed elegante contemporaneità.
- L'Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena è insignito delle tre stelle Michelin da diversi anni ed è stato premiato più volte come miglior ristorante al mondo.
- Il ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), guidato dallo chef Antonino Cannavacciuolo, l’ormai noto giudice star di Masterchef, vanta 3 Stelle Michelin dal 2022.
- La Pergola è l'unico ristorante con tre stelle Michelin a Roma: si trova all'interno dell'hotel di lusso Rome Cavalieri Waldorf Astoria.
- Le Calandre è il ristorante della famiglia Alajmo, a Rubano. È entrato a far parte dei tristellati, per la prima volta, nel 2003, ben 23 anni fa.
- La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba (CN) ha conquistato le tre stelle nell’edizione della Guida Michelin 2026 e le ha riconfermate anche in quella del 2027. Gli esperti lo hanno definito un viaggio tra gusto, territorio e creatività.
- Casa Perbellini 12 Apostoli è definito un ristorante storico ed elegante per eccellenza di Verona, guidato dallo chef Giancarlo Perbellini. Sul sito si legge che la carriera dello chef "nasce nelle cucine di famiglia, cresce attraverso anni di ricerca e si afferma grazie a una visione che unisce tradizione, tecnica e sensibilità per il gusto".