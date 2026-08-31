Trentasei anni e una carriera di fianco a Davide Oldani, il cuoco ha deciso di rilevare il ristorante-bar a Lingueglietta per tuffarsi in una nuova vita lontana da Milano. "Petricore" aprirà prossimamente e coniugherà semplicità e qualità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il caratteristico profumo della pioggia che bagna la terra asciutta. Questo significa “Petricore”, nome scelto dallo chef Riccardo Merli per il suo nuovo progetto, il ristorante che prossimamente aprirà a Lingueglietta, nella provincia ligure di Imperia. La notizia non è solo però l’annuncio di una nuova apertura bensì la scelta di lasciare "l'Olmo" di Cornaredo, una delle creature di Davide Oldani. A fianco al suo “D’O”, infatti, Oldani apre "Olmo", che nel 2024 viene affidato a Merli e che conquista una stella Michelin. Ma ora il trentaseienne ligure è pronto ad un nuovo inizio con “Petricore”.

Da Cornaredo a Lingueglietta Da una cittadina di 20 mila abitanti, a nord-ovest di Milano, a un borgo medievale da 50 anime. La scelta di Merli è nata dalla volontà di cambiare vita: come ha riferito nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo chef si è sposato l’anno scorso, insieme alla moglie ha acquistato una casa in riva al mare, perché entrambi innamorati della Liguria. E proprio nello stesso periodo il ristorante-bar di Lingueglietta è stato messo in vendita. E allora, insieme, hanno deciso di buttarsi in questa nuova vita e di lasciare Milano, che tanto ha dato ma di cui ora, secondo Merli, si può fare a meno. "Corre troppo veloce", ha riferito lo chef. Vedi anche Morto Michele Cambianica, giovane cuoco dello stellato Miramonti

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