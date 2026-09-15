Si chiamerà Monsieur Dior e aprirà il 18 settembre nei locali della storica boutique del brand di lusso a Milano, in via Montenapoleone. Un progetto che unisce moda e gastronomia già sperimentato a Parigi e Tokyo e che ora sbarca anche a Milano. Prevede un menù di 12 piatti a cura dello chef stellato italiano che al momento conta 14 stelle Michelin, di cui tre ottenute con il ristorante del Mudec del capoluogo lombardo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dior torna a Milano e lo fa in grande stile con un progetto gastronomico che punta a offrire il meglio sul mercato. Il ristorante si chiamerà Monsieur Dior e a guidarlo sarà Enrico Bartolini, chef pluripremiato che al momento conta 14 stelle Michelin nei ristoranti da lui guidati. Dopo due anni di lavori, la casa di moda francese riapre le porte della sua storica boutique in centro a Milano, al civico 12 di via Montenapoleone. Il debutto sarà il 18 settembre: un’unione tra cibo e moda già sperimentato in altre sedi internazionali (Parigi, Pechino e Tokyo) e che ora porta per la prima volta il suo format anche in Italia.

Il ristorante Moda di lusso e alta ristorazione trovano il loro perfetto connubio in questo locale aperto dalla mattina alla sera. Colazioni, pranzi, aperitivi e cene ma anche tè del pomeriggio e cocktail bar per garantire alla clientela un servizio impeccabile a 360 gradi. Il menù è stato raccontato dallo stesso chef al Corriere della Sera: 12 piatti fissi (tre antipasti, tre primi, tre secondi e tre dessert) ai quali si aggiungeranno le proposte del giorno a pranzo e a cena. Tra i piatti in carta alcuni cavalli di battaglia di Bartolini: dal Risotto con rape rosse e salsa al gorgonzola al Tartare fleury, poi il Soufflé pied-de-poule e il Grand soir chocolat tra i dolci. Assaggi di dolci e salati in un elegante vassoio a più piani invece per quanto riguarda l’ora della merenda. Leggi anche LiSA in concerto al Forum di Assago a Milano, la possibile scaletta