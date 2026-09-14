Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"Pep Guardiola, vincere non basta": il libro di Massimiliano Vitelli

Lifestyle

Nel testo del giornalista romano la storia del calciatore e dell'allenatore, che dalla panchina delle squadre che ha guidato, ha saputo cambiarne il destino. Con la prefazione di Julio Velasco e postfazione di Marco Giampaolo e i contributi di Fabio Capello, Giovanni Malagò, Walter Mazzarri, Nicola Rizzoli e Luca Toni. L'uscita in libreria è prevista per il 16 settembre 2026

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Pep Guardiola non è mai stato il più forte in campo, né il più appariscente. Eppure, mentre correva qualche metro davanti alle difese di Barcellona, Brescia e Roma, vedeva il gioco prima degli altri e questo lo rendeva speciale.

Il nuovo libro del giornalista romano Massimiliano Vitelli racconta la sua storia come un viaggio: dall'infanzia in Catalogna, alla formazione nelle giovanili del Barcellona, fino agli esordi nei blaugrana di Cruijff da calicatore e alle sue gesta da allenatore in patria, ma anche fuori, in Germania e Inghilterra.

E' il ritratto di un allenatore che vive di calcio come linguaggio universale, fatto di spazi, tempi e relazioni. Ma anche di un uomo complesso, a volte fragile e non sempre coerente.

L'uscita in libreria è prevista per il 16 settembre 2026.

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo della settimana, le previsioni dal 14 al 20 settembre

Lifestyle

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 settembre segno per segno

Lifestyle

Pronti? Si parte per affrontare da vicino una nuova giornata: sarà interessante? Lavoro, amore e...

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 12 settembre: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni...

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Superenalotto, vinti 223 milioni di euro: quanto incassa il fortunato?

Lifestyle

Il SuperEnalotto ha assegnato in Lombardia un jackpot da 223,2 milioni di euro con una...

Il bar del supermercato di via Milano a Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del SuperEnalotto che ha centrato il "6" da 223.173.416,83 euro, il primo Jackpot del 2026 e una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. 12 settembre 2026. ANSA/Stefano Cardini

Da Parigi a Budapest, viaggio tra i cinema più belli d'Europa

Lifestyle

Nel giorno in cui, a Venezia, si conclude l'83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte...

20 foto

Lifestyle: I più letti