"Pep Guardiola, vincere non basta": il libro di Massimiliano Vitelli

Nel testo del giornalista romano la storia del calciatore e dell'allenatore, che dalla panchina delle squadre che ha guidato, ha saputo cambiarne il destino. Con la prefazione di Julio Velasco e postfazione di Marco Giampaolo e i contributi di Fabio Capello, Giovanni Malagò, Walter Mazzarri, Nicola Rizzoli e Luca Toni. L'uscita in libreria è prevista per il 16 settembre 2026

Pep Guardiola non è mai stato il più forte in campo, né il più appariscente. Eppure, mentre correva qualche metro davanti alle difese di Barcellona, Brescia e Roma, vedeva il gioco prima degli altri e questo lo rendeva speciale.



Il nuovo libro del giornalista romano Massimiliano Vitelli racconta la sua storia come un viaggio: dall'infanzia in Catalogna, alla formazione nelle giovanili del Barcellona, fino agli esordi nei blaugrana di Cruijff da calicatore e alle sue gesta da allenatore in patria, ma anche fuori, in Germania e Inghilterra.

E' il ritratto di un allenatore che vive di calcio come linguaggio universale, fatto di spazi, tempi e relazioni. Ma anche di un uomo complesso, a volte fragile e non sempre coerente.

L'uscita in libreria è prevista per il 16 settembre 2026.