 I dolci italiani più amati al mondo secondo la Guida Michelin | Sky TG24
I dolci italiani più amati al mondo secondo la Guida Michelin: quali sono e dove mangiarli

Lifestyle fotogallery
12 foto
Getty - Guida Michelin

Tiramisù, cannolo siciliano, cassata, sfogliatella, babà e gelato. Sono tanti i dolci della tradizione culinaria italiana  apprezzati nel mondo, secondo la Guida Michelin. Eccone una carrellata, con le versioni rivisitate da provare in giro per lo Stivale

