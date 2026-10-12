Oroscopo settimanale, cosa prevedono gli astri dal 12 al 18 ottobre

Questi giorni sono intensi e pieni di impegni, ma richiedono autocontrollo. Sul lavoro siete lucidi e concentrati, anche se poco tolleranti verso pressioni e maleducazione. In amore emergono emozioni profonde ma anche qualche incertezza, mentre la fortuna invita a riflettere prima di ogni spesa.

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