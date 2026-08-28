 Dove andare in vacanza a settembre 2026, la classifica delle città d'arte più prenotate dai turisti | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vacanze settembre 2026, la classifica delle città d’arte più prenotate dai turisti

Lifestyle fotogallery
13 foto
©IPA/Fotogramma

Sono tantissime le persone che si preparano a partire nel mese che segna la fine dell’estate, provando a evitare il caldo e le folle di turisti nelle mete prescelte. Gli stranieri in Italia prediligono le città d’arte

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lifestyle: Ultime gallery

Morte Yayoi Kusama, le 15 opere più famose dell'artista giapponese

Lifestyle

È morta Yayoi Kusama, artista giapponese tra le figure più riconoscibili e influenti dell’arte...

15 foto

Vacanze quietcation, le 10 isole europee più silenziose: la classifica

Lifestyle

Secondo la piattaforma BookRetreats.com, nell'ultimo anno le ricerche online dei viaggi...

11 foto

Wildlife Photographer of the Year 2026, le foto finaliste

Lifestyle

Un orso polare che scruta il foro nella banchisa creato da una foca per respirare. Un rondone che...

6 foto

Vacanze a settembre, 10 idee low cost (anche solo per un weekend)

Lifestyle

Che sia per un fine settimana o per le ferie posticipate, ci sono alcune località perfette per...

11 foto

Viaggio in Puglia, tra i trulli più suggestivi della Valle d'Itria

Lifestyle

Strutture di pietra calcarea sormontate da pinnacoli bianchi. Costruzioni ancestrali fatte di...

40 foto

ALTRE NOTIZIE

Iran, media: capo Cia ha chiesto a Mosca di ridurre aiuti Teheran

Mondo

Secondo Politico, Ratcliff avrebbe usato il suo breve viaggio in Russia per fare pressione sul...

Guerra Ucraina, Trump: "Putin non attaccherà territorio Nato"

Mondo

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia...

Alluvione tra Nepal e Tibet, quasi 400 morti. 3 italiani irreperibili

Mondo

L'acqua ha spazzato via interi villaggi e sono più di 1400 i dispersi. La causa sarebbe il crollo...