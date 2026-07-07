 La classifica delle città più vivibili al mondo nel 2026 secondo l'Economist Intelligence Unit | Sky TG24
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La classifica delle città più vivibili al mondo secondo l'Economist Intelligence Unit

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L'Economist Intelligence Unit ha pubblicato il nuovo Global Liveability Index: 173 città sono state prese in esame misurando 30 criteri divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture. Ecco la top 10

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