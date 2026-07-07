1/11 ©IPA/Fotogramma

È stato pubblicato il nuovo Global Liveability Index dell’Economist Intelligence Unit, la classifica delle città più vivibili del mondo dal primo al 173esimo posto, prendendo in considerazione 30 indicatori divisi in cinque categorie – stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture. A essere valutati sono criteri come il tasso di criminalità, il rischio di conflitti, il clima, la corruzione, i luoghi di ritrovo, l’accessibilità a scuole, asili e università, la qualità del trasporto pubblico e delle strade, oltre agli alloggi.

Milano nella classifica Monocle delle città più vivibili al mondo