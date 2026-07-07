La classifica delle città più vivibili al mondo secondo l'Economist Intelligence Unit
L'Economist Intelligence Unit ha pubblicato il nuovo Global Liveability Index: 173 città sono state prese in esame misurando 30 criteri divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture. Ecco la top 10
- Al decimo posto Tokyo, la capitale del Giappone, con un punteggio complessivo di 96/100 e picchi di 100/100 nelle categorie stabilità, assistenza sanitaria ed educazione. Punto debole cultura e ambiente, che totalizza 89 punti.
- Vancouver, in Canada, è al nono posto. Anche qui la media è di 96, frutto di un solo 100 nella categoria educazione ma con nessuna categoria che scenda al di sotto dei 93 punti (il punteggio più basso, attribuito alle infrastrutture).
- Adelaide in Australia occupa la posizione numero 8, ancora con un punteggio complessivo di 96. Due 100 in assistenza sanitaria ed educazione, un 96 per le infrastrutture e il punteggio più basso, 91, in cultura e ambiente.
- Osaka, al settimo posto, è la seconda città giapponese in classifica. Con lo stesso punteggio complessivo di Tokyo (con cui condivide punti forti e deboli), Vancouver e Adelaide (96), vanta ben tre categorie a quota 100 (stabilità, assistenza sanitaria, educazione), un 96 per le infrastrutture e un 87 in cultura e ambiente.
- Ginevra, in Svizzera, è sesta. Anche qui il punteggio complessivo è di 96, con due 100 in assistenza sanitaria ed educazione, mentre il punteggio più basso è il 92 in cultura e ambiente.
- Un’altra svizzera, Zurigo, si trova una posizione più in alto. Stessi 100 di Ginevra in assistenza sanitaria ed educazione e nessuna categoria sotto i 94 punti (punteggio più basso per cultura e ambiente).
- Ai piedi del podio Sydney, con un punteggio complessivo di 97 punti, frutto dei 100 in assistenza sanitaria ed educazione, del 96 in infrastrutture, del 95 in stabilità e del 94 in cultura e ambiente.
- Australiana anche la città che occupa la posizione più bassa del podio: Melbourne. Punteggi in fotocopia con Sydney in quattro categorie su cinque, due punti in più, 96, in cultura e ambiente.
- Al primo posto, con 98 di punteggio complessivo, la capitale danese Copenaghen, che vanta tre 100 in stabilità, educazione e in infrastrutture, un 95 in cultura e ambiente e un 96 in assistenza sanitaria.