Maturità, che mazzo di fiori regalare per il diploma

I mazzi di fiori da regalare alla maturità: dai tulipani alle peonie, i significati
Non solo per la laurea, sempre più spesso anche per la maturità vengono consegnati bouquet ai neo-diplomati. Ogni composizione floreale ha un suo significato e, di conseguenza, un augurio diverso ai ragazzi e ragazze che chiudono un capitolo importante delle loro vite
- Nel linguaggio dei fiori, il girasole simboleggia la gioia pura, la vivacità e la gratitudine. Sceglierlo per un neodiplomato significa augurargli un futuro radioso: come il girasole si orienta verso il sole, così lo studente è invitato a guardare sempre verso le nuove opportunità.
- Se si cerca classe e raffinatezza, il fiore più indicato è l'orchidea. Esprime armonia, bellezza e regalarla, sia in bouquet che in pianta, rappresenta un attestato di stima e ammirazione verso il percorso del neo-diplomato o neo-diplomata.
- Il significato della rosa cambia in base al colore dei petali. Per un diploma, la rosa rossa comunica una forte passione e l'orgoglio per il traguardo raggiunto; con il rosa si esprime dolcezza, affetto e ammirazione per la crescita dello studente o della studentessa mentre le rose bianche che indicano purezza e freschezza, indicano l'inizio di un nuovo capitolo. Meglio evitare il giallo, legato alla gelosia, a meno che non si voglia evidenziare la solarità del colore.
- Storicamente considerata il fiore dell'amicizia vera e disinteressata, la forma lineare ed elegante della calla suggerisce nobiltà d'animo, limpidezza e stima profonda. Esprime una bellezza pura e non artefatta, rendendola ideale per fare i complimenti al migliore amico o alla migliore amica con cui si sono condivisi anni di studio e momenti indimenticabili.
- Il nome dell'iris nasce da Iride, la divinità greca messaggera degli Dei che univa il cielo e la terra colorando il cielo con l'arcobaleno. Di conseguenza, il fiore è il simbolo universale del messaggio di speranza e delle buone notizie. Per la maturità, l'iris viola è perfetto poiché rappresenta saggezza e intelletto, mentre l'iris blu incarna la fede nelle proprie capacità e la fiducia nell'avvenire.
- La peonia fiorisce splendida proprio nel periodo degli esami di giugno: simboleggia la buona fortuna, la prosperità e l'onore. Regalare un bouquet di peonie è un gesto di grande augurio per il futuro accademico o lavorativo del diplomato, un modo elegante per augurare una vita ricca di successi e soddisfazioni personali.
- Fresca, giovanile, colorata: la gerbera è l'ideale per augurare la gioia condivisa, la vittoria e il successo. Un mazzo di gerbere arancioni o gialle trasmette festa e leggerezza, perfetto per smorzare la tensione accumulata durante i giorni dell'esame e celebrare il momento della libertà ritrovata.
- Il tulipano è il fiore che annuncia rinascita e rappresenta il nuovo inizio. Dato che il diploma di scuola superiore segna la fine della prima grande tappa della giovinezza, il tulipano rappresenta perfettamente questo passaggio di crescita. Sceglierlo in tonalità miste e vivaci comunica allegria e fiducia verso tutto ciò che deve ancora venire.
- La tradizione lo lega alla laurea ma inserire alcuni ramoscelli di alloro in un bouquet misto per la maturità è un trend in forte ascesa. Fino dai tempi antichi, l'alloro è il simbolo universale della sapienza, della gloria e del trionfo. È il tocco botanico ideale per coronare lo sforzo intellettuale compiuto dallo studente, riconoscendo il valore del suo percorso scolastico.