I 6 campi di tulipani da visitare vicino a Milano

Guardare e non toccare è invece la regola principe del Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, sede di Tulipanomania: più di un milione di fiori provenienti da tutto il mondo, di varietà rare. Per questo raccogliere i tulipani qui è severamente vietato e il prezzo del biglietto è un po’ più alto: 18 euro. Ma lo spettacolo è davvero di quelli indimenticabili.

