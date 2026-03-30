I 6 campi di tulipani da visitare vicino a Milano

Introduzione
Non solo l’Olanda. Se abitate nei dintorni di Milano, amate i tulipani e avete voglia di tuffarvi in un campo fiorito, la soluzione potrebbe essere dietro casa vostra. Intorno al capoluogo di regione lombardo sono infatti diversi i campi you-pick, realtà in cui è possibile recarsi pagando un biglietto di ingresso per farsi una passeggiata e tornare a casa con un mazzo di fiori fresco raccolto con le proprio mani.
Quello che devi sapere
Tulipani Italiani ad Arese
Il primo ad aprire, ormai 10 anni fa, è stato Tulipani Italiani, fondato da Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios ad Arese a Villa Ricotti, nel Parco delle Groane. Un’area di due ettari che ospita più di 660 mila tulipani di 450 varietà diverse. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, i fine settimana dalle 8:30 alle 19:30. L’ingresso è gratuito fino al 30 marzo, poi si paga un biglietto di 5 euro che consente anche di raccogliere due fiori. Per ogni fiore in più, a seconda della disponibilità, si spendono da 50 centesimi a 1,50 euro.
FiorirAnno a Cornate d'Adda
È giunto alla sua nona edizione il campo di FiorirAnno di Cornate d’Adda, che ospita una vasta varietà di tulipani e narcisi. Il costo del biglietto è di 4 euro e include la raccolta di due fiori, ogni tulipano aggiuntivo costa 1 euro. Un posto ideale tanto per passeggiare in mezzo ai fiori e per mangiare all’aria aperta con i taglieri a chilometro zero dell’area street food.
Tulipani a Groppello di Cassano d'Adda
Tulipani a Groppello si trova nel campo di Quindicipertiche, all’interno del parco della Villa Arcivescovile di Groppello, a Cassano d’Adda, appena fuori Milano. L’ingresso è libero e anche i cani sono benvenuti. Il biglietto costa 2,50 euro dal lunedì al venerdì e include la raccolta di 2 tulipani, 5 euro il sabato, la domenica e i festivi 5 euro tulipani inclusi.
Agricoltura delle Meraviglie by Steflor a Vimodrone
A Vimodrone si trova l’Agricoltura delle Meraviglie by Steflor, occasione per scattarsi coloratissime foto e raccogliere tulipani. Un concept con un particolare occhio di riguardo per le famiglie, che prevede anche laboratori didattici e creativi rivolti ai bambini. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro e include due fiori.
Shirin a Ornago
Shirin è un campo ospitato dal parco protetto P.A.N.E., a Ornago. Attivo da cinque anni, raccoglie oltre 250 mila tulipani variopinti, narcisi, giacinti e ranuncoli che per circa un mese saranno gli inquilini del campo, prima di lasciare spazio ai girasoli. Aperto dalle 9:30 alle 19:30, ha un biglietto d’ingresso del costo di 5 euro che include la raccolta di due tulipani. Ogni tulipani aggiuntivo ha il costo di 1,50 euro.
Tulipanomania a Valeggio sul Mincio
Guardare e non toccare è invece la regola principe del Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, sede di Tulipanomania: più di un milione di fiori provenienti da tutto il mondo, di varietà rare. Per questo raccogliere i tulipani qui è severamente vietato e il prezzo del biglietto è un po’ più alto: 18 euro. Ma lo spettacolo è davvero di quelli indimenticabili.