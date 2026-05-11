TuttoFood 2026 al via a Milano: novità e tendenze dal mondo del cibo

A Rho prende forma il supermercato del futuro immaginato dall’industria alimentare europea. Buyer internazionali, prodotti identitari e nuove mode salutistiche convivono in uno scenario sempre più globale. La manifestazione mette insieme tradizione territoriale, tecnologia alimentare e nuovi linguaggi del marketing. Dai cocktail con arancia rossa e Prosecco agli alimenti low carb, il Made in Italy appare sempre più globale

Non è soltanto una fiera alimentare. Tra i padiglioni di Rho, al debutto di TuttoFood 2026, in programma a Fiera Milano Rho dall'11 al 14 maggio nell'area Arepo (l'Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti d'Origine), coordinata da Regione Lombardia, prende forma una fotografia molto precisa di come sta cambiando il rapporto tra industria, consumatori e identità gastronomica. Più che un semplice salone di settore, l’evento appare come una sorta di atlante geopolitico del cibo contemporaneo, dove convivono tensioni commerciali, ricerca del benessere, ossessione per le proteine e ritorno delle produzioni territoriali.

Milano così prova a diventare un punto di riferimento internazionale dell’agroalimentare, sfruttando il proprio doppio ruolo di capitale del lusso e piattaforma logistica del cibo europeo. Nei corridoi della fiera emerge con chiarezza quanto il Made in Italy sia ormai diventato un linguaggio globale, continuamente reinterpretato. La cucina italiana viene adattata, contaminata e riletta: dalla pizza reinterpretata da un maestro pizzaiolo polacco al panettone estivo trasformato in terreno di sfida per giovani lievitisti, fino al tonno in scatola che dialoga con avocado e lime o ai cocktail costruiti con arancia rossa siciliana e Prosecco. Intorno si muovono buyer del Nord Europa interessati ai prodotti “free from”, operatori americani attratti dai fermentati, delegazioni asiatiche alla ricerca di filiere mediterranee e osservatori dell’Est Europa che guardano alla cucina italiana anche come modello industriale.

La sensazione diffusa è che TuttoFood abbia come obiettivo quello di rappresentare il supermercato del futuro, con tutte le sue contraddizioni. Da una parte si rafforza il richiamo alle denominazioni territoriali: arancia rossa, aceto balsamico, marroni Igp e consorzi che costruiscono degustazioni condivise per valorizzare la provenienza. Dall’altra cresce il peso dei prodotti che modificano profondamente l’idea tradizionale di alimento: skyr vegetale, gnocchi keto con drastica riduzione dei carboidrati, dessert lactose free e albumi a lunga conservazione destinati al food service internazionale. Le due tendenze, però, non sembrano più in conflitto. Al contrario convivono e spesso si sostengono reciprocamente. La nostalgia del territorio diventa leva di marketing avanzato, mentre la tecnologia alimentare assume un volto sempre più rassicurante e quasi artigianale. Anche il linguaggio dei brand riflette questa trasformazione: da un lato il richiamo alla memoria familiare, dall’altro naming aggressivi e internazionali progettati per funzionare sui social prima ancora che a tavola.

Eccellenze agroalimentari Dop e Igp: oltre 80 miliardi di valore in Europa

Le eccellenze agroalimentari Dop e Igp saranno protagoniste a Tuttofood. Le Indicazioni Geografiche generano oggi in Europa oltre 80 miliardi di euro di valore. In questo contesto l'Italia è leader sia per numero di prodotti certificati, con 891 riconoscimenti davanti a Francia (774) e Spagna (394), sia per valore economico, con un sistema che vale 20,7 miliardi di euro e un export di 12,3 miliardi. All'interno di questo scenario, la Lombardia, prima regione agricola italiana, si conferma uno dei motori della Dop Economy europea.

In programma conferenze, degustazioni e show

Per l’occasione è stato organizzato un ricco calendario di eventi dedicati alle Indicazioni Geografiche.Grazie alla collaborazione con Origin (associazione dei Consorzi di tutela DOP e IGP) e con la Federazione Italiana Cuochi, le regioni si alterneranno con conferenze, degustazioni e show cooking. Saranno presenti, tra le altre, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Veneto, Toscana, Liguria, Marche, Lazio e Valle d’Aosta, insieme a rappresentanze europee da Catalogna (Spagna), Tessaglia e Macedonia (Grecia). "Vogliamo portare questo modello oltre la dimensione fieristica e costruire un calendario europeo stabile di iniziative dedicate alle Indicazioni Geografiche, coinvolgendo territori, consorzi e ristorazione", ha dichiarato Beduschi.