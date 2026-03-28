 I Parchi nazionali Unesco più belli del mondo: nella top 10 ce n'è anche uno italiano | Sky TG24
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Unesco, ecco i 10 parchi nazionali più belli del mondo: ce n'è anche uno italiano

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Acque color smeraldo, salti d’acqua scenografici, boschi fitti e scenari mozzafiato: TUI Musement - società specializzata in esperienze, attività e tour di viaggio - ha elaborato una graduatoria mondiale dei siti UNESCO più amati basandosi sul numero di recensioni raccolte su Google. Tra i migliori dieci c'è anche un sito del nostro Paese

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Unesco, i 10 parchi nazionali più belli del mondo: ce n'è uno italiano

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