Unesco, i 10 parchi nazionali più belli del mondo: ce n'è uno italiano

Unesco, ecco i 10 parchi nazionali più belli del mondo: ce n'è anche uno italiano
Acque color smeraldo, salti d’acqua scenografici, boschi fitti e scenari mozzafiato: TUI Musement - società specializzata in esperienze, attività e tour di viaggio - ha elaborato una graduatoria mondiale dei siti UNESCO più amati basandosi sul numero di recensioni raccolte su Google. Tra i migliori dieci c'è anche un sito del nostro Paese
- L’analisi di TUI Musement ha preso in esame i parchi nazionali riconosciuti dall’UNESCO per il loro pregio paesaggistico, la biodiversità e l’eccezionale valore geologico. Si tratta di mete particolarmente apprezzate da chi sogna vacanze nella natura tra trekking, panorami spettacolari e attività all’aria aperta. Ecco quali sono i migliori dieci secondo l'indagine di TUI Musement, società specializzata in esperienze, attività e tour di viaggio. (in foto, le Cinque Terre)
- Al decimo posto c’è il Parco nazionale del Teide, sull’isola di Tenerife, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie. Con 39.319 recensioni su Google, questa destinazione richiama visitatori da ogni parte del mondo grazie ai suoi paesaggi quasi extraterrestri, modellati da lava, rocce e crateri. A dominare la scena è il Teide, con i suoi 3.718 metri, la vetta più alta della Spagna e il terzo vulcano più elevato del mondo.
- Un gradino più in alto, in nona posizione, compare il Parco nazionale del Lake District, il più esteso d’Inghilterra, forte di 42.825 recensioni. Inserito tra i siti UNESCO, questo angolo britannico combina laghi, rilievi, vallate verdi e colline ondulate con piccoli centri abitati, borghi pittoreschi e un patrimonio culturale di grande fascino. È proprio questo equilibrio tra natura e presenza umana a renderlo una meta tanto apprezzata.
- L’ottava piazza va a Yellowstone, che totalizza 44.651 recensioni. Esteso per 8.983 chilometri quadrati tra Wyoming, Montana e Idaho, negli Stati Uniti, fu il primo parco nazionale al mondo, istituito nel 1872. Inoltre, nel 1978, divenne il primo sito naturale a ottenere il riconoscimento di Patrimonio UNESCO. La sua unicità dipende anche dal fatto che si sviluppa sopra un supervulcano attivo.
- L’Italia trova spazio in classifica con il Parco nazionale delle Cinque Terre, che si piazza al settimo posto. Il parco rientra in un più ampio sito UNESCO che comprende anche Portovenere e le isole di Palmaria, Tino e Tinetto. Qui il paesaggio è un susseguirsi di falesie, terrazzamenti, vigneti, borghi marinari e muretti a secco, attraversati da oltre 120 chilometri di sentieri panoramici.
- Sesto posto per il Parco nazionale delle Great Smoky Mountains, che ha raccolto 50.036 recensioni a livello globale. Situato tra Tennessee e Carolina del Nord, è noto per l’altissima ricchezza biologica: ospita una fauna estremamente varia, con numerose specie minacciate, e oltre 130 tipi di alberi autoctoni, una quantità paragonabile a quella presente in tutta Europa. Per chi ama camminare, il parco offre più di 1.300 chilometri di percorsi escursionistici.
- A metà classifica si trova il celebre Parco nazionale di Yosemite, in California, nel cuore della Sierra Nevada. Dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1984, è una delle grandi icone naturalistiche degli Stati Uniti. Le sue immagini simbolo sono le cascate, le sequoie giganti e le monumentali pareti di granito come Half Dome, El Capitan, Cathedral Rocks e Three Brothers, che ne hanno fatto uno dei paesaggi più riconoscibili al mondo.
- Con oltre 63 mila recensioni, il Parco nazionale del Grand Canyon conquista il quarto posto. Nel corso di milioni di anni, il fiume Colorado ha scolpito qui una gola immensa, creando un susseguirsi di pareti vertiginose, guglie, terrazze rocciose e sfumature cromatiche sorprendenti. Riconosciuto dall’UNESCO nel 1979, il canyon si estende per 446 chilometri e raggiunge profondità superiori a 1.800 metri nello stato dell’Arizona.
- Sul terzo gradino del podio sale il Parco nazionale dell’Iguaçu, in Brasile, con 69.843 valutazioni. Situato nello Stato del Paraná, custodisce insieme al versante argentino il grandioso sistema delle Cascate dell’Iguazú, una delle meraviglie naturali più spettacolari del mondo. Qui si contano circa 275 salti d’acqua distribuiti lungo quasi tre chilometri, in uno scenario di potenza e imponenza fuori scala.
- Seconda posizione per il Parco nazionale di Iguazú, sul lato argentino, che totalizza 106.934 recensioni. Sebbene condivida con il Brasile lo stesso complesso naturale, il parco offre un’esperienza diversa: la rete di sentieri, passerelle e percorsi ravvicinati permette infatti di vivere le cascate in modo più immersivo e diretto. Entrambi i versanti sono stati riconosciuti dall’UNESCO, a conferma del loro straordinario valore ambientale e paesaggistico.
- In vetta alla graduatoria svetta il Parco nazionale dei Laghi di Plitvice, in Croazia, con oltre 124 mila recensioni e una valutazione media di 4,8 su 5. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1979, è celebre per i suoi 16 laghi dalle tonalità turchesi, uniti tra loro da una fitta trama di cascate, torrenti e corsi d’acqua. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva contribuiscono circa 18 chilometri di ponti e passerelle in legno, che attraversano rive e specchi d’acqua nel cuore della foresta.