Unesco, i 10 parchi nazionali più belli del mondo: ce n'è uno italiano

Acque color smeraldo, salti d’acqua scenografici, boschi fitti e scenari mozzafiato: TUI Musement - società specializzata in esperienze, attività e tour di viaggio - ha elaborato una graduatoria mondiale dei siti UNESCO più amati basandosi sul numero di recensioni raccolte su Google. Tra i migliori dieci c'è anche un sito del nostro Paese