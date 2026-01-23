Bambini in viaggio: tornare indietro nel tempo con il Trenino Verde delle Alpi
Un viaggio invernale adatto a tutta la famiglia da Milano alla Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, tra panorami alpini e tappe pensate anche per i più piccoli. Da Kandersteg a Thun fino a Berna, il percorso unisce atmosfere Belle Époque, battelli sul lago, pattinaggio e musei interattivi
- Anche se è inverno e le temperature si abbassano, è comunque possibile pianificare una piccola fuga, anche in giornata, adatta a tutta la famiglia. Una proposta potrebbe essere quella di partire da Milano verso la Svizzera, a bordo del Trenino Verde delle Alpi.
- Si tratta di una linea gestita da BLS, con partenze ogni due ore da Domodossola, che percorre le storiche linee ultracentenarie del Sempione e del Lötschberg. Le grandi finestre panoramiche permettono di ammirare le terrazze soleggiate del Vallese e le montagne dell’Oberland Bernese, raggiungendo in poco più di due ore il cuore della Svizzera.
- Con la carta giornaliera BLS Trenino Verde (disponibile a CHF 64), è possibile salire e scendere liberamente dal Trenino Verde delle Alpi e utilizzare anche i battelli sul Lago di Thun, organizzando il viaggio in totale autonomia. Per i bambini, il prezzo ridotto è di 15 franchi. Grazie alla carta 2 giorni Trenino Verde, si può viaggiare invece a un prezzo vantaggioso (CHF 72) per due giorni (uno per l’andata e uno per il ritorno) all’interno di un periodo di tre giorni. Per i bambini, il prezzo ridotto è di 30 franchi.
- Se volete vivere un’esperienza più insolita e fiabesca, consigliamo di partire con destinazione Kandersteg, una piccola cittadina che conta circa 1.300-1.400 abitanti. L’ultima settimana di gennaio offre l’opportunità di rivivere l’atmosfera unica della Belle Époque. E per un’intera settimana, la città si anima di eventi sportivi, da partite di hockey agli spettacoli danzanti sul ghiaccio. Il tutto, con il suggestivo sfondo delle Alpi.
- Uno dei momenti più suggestivi è la parata in abiti d’epoca, con cittadini che passeggiano con valigie o bambini (e animali domestici) trasportati in passeggini storici. E se non avete il vestiario adatto, non preoccupatevi: sarà possibile acquistare direttamente i costumi, anche per i più piccoli.
- Visto il clima freddo, nel pomeriggio potrete riscaldarvi al Belle Époque Hotel Victoria e partecipare all’esperienza del “thé dansant”: stuzzichini e balli d’epoca, mentre si sorseggia una tazza di tè o caffè fumante. Poi, si può pernottare a Kandersteg e, il mattino seguente, proseguire verso Thun.
- Situata all’estremità nord-occidentale del lago di Thun, la città rappresenta la porta d’accesso all’Oberland bernese. Sempre per rimanere a tema Belle Époque, potrete navigare sul lago con il Blümlisalp di BLS, uno storico battello a vapore.
- Da Thun, poi, potrete prendere il battello fino a Interlaken, per poi proseguire verso Berna con il Trenino Verde. Nella città vecchia di Berna, patrimonio mondiale dell’UNESCO, potrete fare una piacevolissima passeggiata nel centro storico. È possibile anche fare refill di acqua potabile alle oltre 100 fontane pubbliche della città. Anche qui, sarà possibile fare una tappa alla pista di pattinaggio, situata a Bundesplatz e, di fronte ad essa, visitare il mercato che vi delizierà con le leccornie locali ogni martedì e sabato.
- Qui la tappa obbligatoria è la Zytglogge (Torre dell’Orologio): allo scoccare di ogni ora, il carillon mette in scena un corteo di personaggi. Nella torre potrete scoprire cosa si cela dietro il meccanismo dell’orologio: ogni giorno, a turno, quattro membri del gruppo girano la manovella che trasmette l’energia necessaria al funzionamento della macchina. Chiedete a Domenico Bernabei, uno dei membri della squadra: saprà raccontarvi ogni dettaglio.
- Terminati i 130 gradini, vi aspetta l’imperdibile vista sul centro storico.
- Imperdibile anche passare davanti alla casa di Einstein, dove il fisico, insieme alla moglie Mileva Marić, sviluppò la Teoria della Relatività. Potrete anche visitarla.
- Un’altra attività culturale che consigliamo, soprattutto per far divertire i più piccoli, è il Museo della Comunicazione: un museo interattivo in cui i bambini possono giocare, scattare foto e cimentarsi nell’arte del doppiaggio di alcuni tra i migliori film (noi abbiamo scelto Notting Hill, ma si può anche doppiare Gollum del Signore degli Anelli).
- Qui si scopre quanto si può essere multitasking con giochi interattivi, si apprende la storia della comunicazione e come funziona una notizia. La vera sfida è toccare tutto e divertirsi.
- Per concludere la giornata, consigliamo una cena al ristorante Kornhauskeller, i cui affreschi e l’atmosfera renderanno il vostro viaggio ancora più fiabesco. Per non parlare dell’ottimo cibo: tra le opzioni disponibili, imperdibili i piatti vegetariani.