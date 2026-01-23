 Trentino Verde delle Alpi, itinerario e viaggio nel tempo tra Belle Époque e Relatività | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambini in viaggio: tornare indietro nel tempo con il Trenino Verde delle Alpi

Lifestyle fotogallery
14 foto

Un viaggio invernale adatto a tutta la famiglia da Milano alla Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi, tra panorami alpini e tappe pensate anche per i più piccoli. Da Kandersteg a Thun fino a Berna, il percorso unisce atmosfere Belle Époque, battelli sul lago, pattinaggio e musei interattivi

Lifestyle: Ultime gallery

Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards

Lifestyle

Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di...

11 foto

Libri per bambini, 6 storie per raccontare la Giornata della Memoria

Lifestyle

La Giornata dlela Memoria è un passaggio importante nella conoscenza dei più piccoli. Ecco sei...

6 foto

Viaggio a Valencia tra cucina, design e negozi della tradizione

Lifestyle

Città Creativa UNESCO dal 2023, Capitale verde europea nel 2024, terzo centro di Spagna...

26 foto

Bambini in viaggio, The Human Safety Net scopre il tuo potenziale

Lifestyle

Un luogo aperto a tutti per scoprire le proprie potenzialità. Nel cuore di Venezia, in Piazza San...

5 foto

Non solo Barbie autistica: ecco tutte le bambole inclusive di Mattel

Lifestyle

Dalla quella autistica con cuffie antirumore e fidget spinner alla versione con diabete di tipo...

9 foto

ALTRE NOTIZIE

Gaza, Trump: "Italia vuol far parte del Board of Peace". LIVE

live Mondo

Trump sfida l'Onu, firmando la fondazione del Board of Peace su Gaza in una cerimonia a Davos con...

Al via il trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati.

live Mondo

Ripartono i negoziati sull'Ucraina. Zelensky ieri a Davos ha incontrato Trump, mentre oggi negli...

Groenlandia, Copenaghen: “Negoziati con Usa inizieranno presto”. LIVE

live Mondo

L'intesa per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", assicura il...