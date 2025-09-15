Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno di scuola
Per tutti i neo studenti il primo giorno di scuola è sempre un evento emozionante e ricco di aspettative. Alcune citazioni celebri per augurare loro un buon inizio di anno scolastico
- Settembre, le scuole riaprono i battenti. C'è chi ritorna sui banchi e chi ci siederà per la prima volta. Il primo giorno di scuola per tutti i bambini e le bambine è un evento ricco di aspettative ed emozioni. Vi suggeriamo qualche idea per un messaggio di incoraggiamento o una frase motivazionale
- L'ex first lady statunitense Eleonor Roosevelt, una delle prime femministe della storia, attiva per tutta la sua vita nella tutela dei diritti civili, disse: "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni"
- Malcom X, attivista e politico statunitense, tra i più importanti leader nella lotta degli afroamericani per i diritti umani, diceva: "La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo"
- “Oggi è il primo giorno del resto della tua vita" (Charles Dederich)
- "L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo" (Nelson Mandela)
- "Il giorno più importante per l’istruzione di una persona è il primo giorno di scuola, non il giorno della laurea" (Harry Wong)
- "Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani a educare se stessi per tutta la vita" (Robert Maynard Hutchins)
- "La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere" (Plutarco)
- "Essere la prima della classe non ha nessuna importanza, se non puoi studiare affatto. Quando qualcuno ti toglie la penna di mano, allora sì che capisci davvero quanto sia importante l’istruzione" (Malala Yousafzai)
- "Si è curiosi soltanto nella misura in cui si è istruiti" (Jean-Jacques Rousseau)
- "L’istruzione non è la preparazione alla vita, l’istruzione è la vita stessa" (John Dewey)