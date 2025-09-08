Cronaca
Come le scuole italiane si stanno preparando al bando dello smartphone
Sono giorni di riunioni nelle sale professori. Dirigenti e docenti stanno decidendo come vietare il cellulare: c’è chi li chiuderà a chiave, chi li proibirà anche durante le gite e chi violerà – almeno in parte – lo stop del Ministero. Cosa pensano i presidi italiani del divieto
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi