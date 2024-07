Oroscopo della settimana, le previsioni dal 29 luglio al 4 agosto

Un'apertura mentale e sociale vi caratterizza, con ottimo umore per l'estate. Amore neutro ma favorevole alla comunicazione, lavoro efficiente e concentrato, finanze stabili. Aspetti positivi in coppia e single, con prospettive serene. Attenti alla gestione delle spese.

Che grinta! La vostra energia fisica e coccola emozioni ed edonismo ma penalizza la comunicazione e rende confusi i discorsi, anche contro le vostre stesse intenzioni. Nel complesso, vi aspettano giornate divertenti, perfette sia se siete in vacanza che se alle prese con doveri e impegni. In quest'ultimo caso, alleggerite la pressione inserendo in agenda anche l'appuntamento con il sorriso e il momento spensierato. Un aperitivo a metà giornata, ad esempio, o una passeggiata al parco.

La vostra mente sarà in primo piano questa settimana, portandovi sia piacere che responsabilità. Sarete abili negli impegni e pieni di energia nel tempo libero. Fate attenzione durante gli spostamenti, per evitare inconvenienti.

La stagione estiva è iniziata e le stelle si concentreranno su di voi, sia in vacanza che in città per impegni familiari o lavorativi. Sarà un periodo perfetto per coltivare interessi, ampliare le conoscenze e divertirvi praticando sport. Piccole tensioni potrebbero esserci tra giovedì e sabato mattina, ma saranno passeggere.

Con un nuovo lunedì in calendario ecco anche al via una nuova settimana. Sarà piena di eventi soddisfacenti? Lavoro, soldi e amore ti proporranno situazioni inattese? Scopri cosa prospettano le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 29 luglio al 4 agosto.

Le stelle vi sorridono: grinta ed energia, benessere e fortuna vi accompagnano in una settimana piacevole. In amore, felicità o cambiamento in vista. Lavoro impegnato ma solido, e fortuna finanziaria in arrivo.



In questa settimana, l'astuzia e la strategia saranno i vostri punti di forza per gestire imprevisti e situazioni complesse con abilità. Momenti piacevoli in arrivo da condividere con persone care. In amore, dialettica e complicità mentale favoriscono la comprensione. Al lavoro, comunicativa e concentrazione vi permetteranno di brillare. Potenziali opportunità finanziarie in vista.



Il Sagittario si distingue per la sua generosità innata, ma questa settimana potrebbe essere un po' troppo impegnativa. Un equilibrio tra dare e conservare energia è essenziale per evitare litigi e frustrazioni. Il fine settimana promette nuove emozioni e divertimento, con attenzione agli equivoci e al traffico.



Scoperta e socializzazione in arrivo! Ampliate il vostro cerchio per nuove opportunità e connessioni. Dialogo e apertura d'animo favoriscono l'amore e il lavoro. Organizzazione e persuasione portano successo finanziario. Sarà una settimana senza sorprese, ma ricca di nuove prospettive.



Attraversate una settimana movimentata, con alti e bassi emotivi. Mantenete distacco per essere osservatori obiettivi. Le stelle vi danno energia fisica e determinazione. Occhio alle scottature solari! In amore, passionali e spontanei; nel lavoro, sorprese in arrivo. Aspettate con pazienza per buone entrate finanziarie a lungo termine.



Siate positivi e la vita vi ricambierà con passione! Fate attenzione a non stressarvi troppo per le richieste altrui; imparate a dire di no con gentilezza. Le giornate attuali potrebbero portare incomprensioni e accuse infondate, ma è importante focalizzarsi sul proprio benessere e evitare discussioni inutili.