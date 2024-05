Giornata mondiale dell'hamburger, i migliori panini gourmet d'Italia

Il 28 maggio si festeggia in tutto il mondo l’ Hamburger Day, una giornata dedicata a uno dei pilastri dello street food, oggi reinterpretato con una varietà di ingredienti e combinazioni che possono soddisfare anche i palati più esigenti. In Italia e nel resto del mondo, l’hamburger è proposto sia nelle versioni più classiche, come quella del bacon cheese burger, chicken burger o burger tradizionale, ma anche in versioni gourmet e burger veg. Ma quali sono i migliori hamburger gourmet d'Italia?

Il miglior panino decretato dal contest Burger Battle



A stilare una classifica in merito è il contest Burger Battle che lo scorso febbraio ha visto sfidarsi nella finalissima “Beer&Food Attraction”, andata in scena a Rimini, i migliori chef italiani specializzati in hamburger gourmet. L’obiettivo della competizione, giunta quest’anno alle sesta edizione, è far conoscere il lato più raffinato di un piatto che viene solitamente considerato semplice street food, ma che, se realizzato con la dovuta dose di maestria e creatività, nulla ha da invidiare ai più sofisticati piatti slow food. Durante la finalissima è stato decretato il re 2024 dell’hamburger gourmet. Si tratta di Daniele Barra, del pub “Excalibur” di Revello, in provincia di Cuneo. Barra si è distinto tra gli sfidanti grazie al suo Mistery, un hamburger di scottona avvolto in soffice pane multiseed, sour creem, tabasco, gorgonzola, alici del Cantrabico, zucca e funghi porcini. Ingrediente speciale: la toma gineprina del caseificio Ferrero di Scalenghe marinata al Taurus, il primo black gin in italiano.