Burger King lancia l'hamburger rosa ispirato a Barbie

La salsa del panino, non è un mix di maionese e ketchup, ma è letteralmente color rosa shocking, marchio indelebile della bambola più famosa al mondo

Per l’uscita al cinema dell’attesissimo film su Barbie, Burger King ha creato un evocativo panino rosa che sta letteralmente facendo impazzire il web. Sui social piovono commenti di chi vorrebbe immediatamente provarlo e di chi chiede quando arriverà nel proprio paese. La particolarità dell’hamburger di Barbie è chiaramente cromatica. La salsa del panino di Burger King è letteralmente rosa shocking, marchio indelebile della bambola più famosa al mondo. Ma dove trovarlo? Per ora è solo Burger King Brasile ad aver esordito su TikTok con un video in cui si mostra, oltre al panino, anche un milkshake e una donut ovviamente rosa.