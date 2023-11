Neat Burger, apre a Milano la catena vegana di Di Caprio e Hamilton

Neat Burger, la catena di fast food vegani del campione di Formula Uno Lewis Hamilton e dell’attore Leonardo DiCaprio, sbarca a Milano . Lo ha annunciato la stessa catena con una storia pubblicata su Instagram, indicando anche una data, il 15 novembre. In Gran Bretagna Neat Burger ha avuto grande successo, riuscendo ad aprire otto punti vendita, poi ha cominciato l'espansione all'estero con le le nuove aperture a New York e Dubai. E ora anche Milano.

L'apertura

La location sarà all'interno di Merlata Bloom, il nuovo grande centro commerciale nel distretto di Cascina Merlata. Se Milano rappresenta il primo locale di Neat Burger nel nostro Paese, comunque, la compagnia porta con sé fin dalla nascita un pezzo di Italia: il cofondatore, infatti, è Tommaso Chiabra, già investitore di Beyond Meat, azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base vegetale. Per quanto riguarda l'inaugurazione, qualcuno si chiede se all’apertura ci saranno anche Hamilton e DiCaprio, o perlomeno ci sperano, ma ancora non ci sono notizie in merito alla loro presenza.