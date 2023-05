3/11 ©Getty

TORCELLO (VENETO) – Parlando di isole non si può sorvolare su Venezia e sulla sua laguna. Qua è difficile trovare un angolo che non sia già stato calpestato innumerevoli volte da masse di turisti. A differenza della Serenissima, ma anche di posti come Murano e Burano, Torcello è invece più o meno riuscita a mantenersi distante dal caos. Da segnalare la Basilica di Santa Maria Assunta e i suoi mosaici in stile bizantino

