4/26 ©IPA/Fotogramma

3 - Cable Beach, Australia. "Ideale per visite turistiche, passeggiate, nuotate, per la piscina tra le rocce e per ammirare il tramonto. Non ci siamo persi nulla di tutto ciò e ogni attimo è stato magnifico"

Pokémon, la classifica delle carte più rare e costose al 2023