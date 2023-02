4/12 ©Getty

Pecorino Toscano – Il primo formaggio italiano della top ten si piazza al nono posto. Risalente al XV secolo, veniva chiamato Cacio Marzolino, cioè formaggio di marzo (quando veniva prodotto). Oggi è disponibile tutto l'anno sia come Fresco (fresco) che come Stagionato (stagionato per almeno 4 mesi). La varietà Toscana viene salata un po’ meno rispetto alle altre: mantiene così il suo sapore delicato e dolce