La curiosità dei consumatori europei per gli alimenti con farina di grillo è alta. Il 24 gennaio 2023 è entrata ufficialmente in vigore l’immissione in commercio di tutta una serie di prodotti che possono contenere polvere parzialmente sgrassata di Acheta Domesticus, conosciuto comunemente come grillo domestico. Solo un produttore, la società vietnamita Cricket One Co Ltd, al momento ha ottenuto il via libera

Farina di grillo, in quali prodotti la troveremo e in quali quantità