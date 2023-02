Le 10 migliori salsicce del mondo, la classifica di Tasteatlas

3/12 ©IPA/Fotogramma

In nona posizione compare una delle più famose salsicce del mondo, il Bratwurst tedesco. Composto da un misto di carne suina e bovina, l'insaccato è un must della cucina della Germania, in particolare delle regioni del sud, ma si è diffusa in ogni angolo del mondo, diventando un piatto tipico soprattutto nel Wisconsin, stato americano con una tra le più alte percentuali di immigrati dalla Germania. Non esiste un Oktoberfest senza accompagnare la birra con il Bratwurst