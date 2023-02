Pokémon Day, la classifica delle carte più rare e costose al 2023

3/16

Pokemon Japanese Design Promo 4th Grade Vincitore Illusion's Zoroark 2010, valore: $40.800 - Prezzi in salita per questa carta distribuita in esclusiva ai vincitori di un concorso di illustrazione in occasione dell'uscita del film Ruler of Illusions: Zoroark. In tutto sono state stampate 100 carte per ciascuno dei sei vincitori del concorso. Dunque non ci sono molte carte di questo tipo in circolazione, meno ancora sono i possessori dell'intero set.

Ventisei giochi e libri da regalare ai bambini