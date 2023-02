4/10 © Fai

Quarta classificata Via Vandelli, voluta dal duca Francesco III d'Este per collegare la sua capitale Modena con Massa e il mar Tirreno e realizzata nel 1739 da Domenico Vandelli. Lungo il percorso sono ancora perfettamente conservati alcuni edifici voluti dal Vandelli stesso con la funzione di osterie, stazioni di posta e rifugi per i viaggiatori. Nel suo insieme si tratta dell'unico cammino che ripercorre esattamente il tracciato di una vera strada risalente all'Illuminismo