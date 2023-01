Bergamo-Brescia capitali Cultura, oggi il via: interviene Mattarella

Dopo il passaggio di testimone con Procida, è tutto pronto a Brescia e Bergamo per la cerimonia ufficiale di inaugurazione di Capitale italiana della Cultura 2023. Ospite d'onore al Teatro Grande di Brescia sarà alle 17 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente arriverà da Roma in aereo a Montichiari, e da lì direttamente in città. Tra le quasi mille persone ad attenderlo, i rappresentanti delle istituzioni e i 205 sindaci bresciani. La cerimonia di apertura sarà in contemporanea e in collegamento video con l'inaugurazione a Bergamo, che si terrà al Teatro Donizetti, dove sarà presente il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L'Inno nazionale - introdotto da Bergamo dal clarinetto di Gianluigi Trovesi - verrà intonato da un coro di bambini. La cerimonia - che ruoterà attorno al discorso di Mattarella - sarà intervallata da momenti musicali affidati al violinista Giuseppe Gibboni, alla chitarrista classica Carlotta Dalia e al soprano Laura Ulloa accompagnata al pianoforte dal maestro Danilo Rea.

Due giorni fa c’è stato il passaggio di consegna da Procida alle nuovi capitali della cultura italiane per il 2023, Bergamo e Brescia, presenti all'appuntamento con i rispettivi sindaci. A sancire il passaggio di testimone di una esperienza che ha dimostrato di rappresentare anche un significativo impatto economico, era presente il ministro della Cultura Sangiuliano. "È stata una scelta - dice riferendosi alle due città lombarde - fatta per decreto e legata a un fatto storico rilevantissimo. Parliamo infatti delle due province che sono state maggiormente colpite dalla prima ondata della pandemia. Sono città importanti da un punto di vista imprenditoriale ma che hanno anche delle eccellenze da un punto di vista culturale e artistico. Questo significa sottolineare la rinascita che avviene attraverso la cultura. Far rinascere le province di Bergamo e Brescia rispetto alla tragica scia di lutti che ci sono stati significa quindi ripartire dalla cultura, che può essere uno strumento di resilienza e di ripartenza”.

Viaggi, Bergamo e Brescia tra le mete del 2023 per il New York Times

Le parole dei sindaci

vedi anche

Pesaro sarà la Capitale italiana della Cultura nel 2024

“Leggevo i dati sulle presenze turistiche a Procida e sono molto significativi. Sono felice che per l'isola di Procida, per Napoli e la Campania sia stata una buona esperienza”, ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. “Mi piace anche l'idea che ci sia un passaggio di testimone da Sud a Nord. Cominceremo questa settimana e siamo come i debuttanti che hanno un po' di tensione prima della vigilia. Abbiamo pagato un prezzo altissimo di sofferenza e vite umane e abbiamo scoperto che la chiave della cultura è una chiave che ci faceva rinascere". Gli fa eco il sindaco di Brescia Emilio Del Bono: "Brescia e Bergamo sono due città manifatturiere, operose e sicuramente l'anno da Capitali della Cultura sarà l'occasione per scoprire la bellezza di queste terre. Siamo emozionati e convinti che sarà un successo”.

Il programma

Le giornate inaugurali saranno tre e coinvolgeranno non solo le istituzioni ma tanti cittadini e luoghi della cultura. Il 21 gennaio le due città saranno un palcoscenico a cielo aperto con una festa di popolo che al mattino si svolgerà con programmi speculari. Nel pomeriggio a Brescia si terrà una grande sfilata con quattro cortei, composti da migliaia di persone, che da diversi punti della città confluiranno in piazza della Loggia, accompagnati da ballerini e bande musicali. Dalle 17 spazio al galà-concerto condotto da Ambra Angiolini con Fausto Leali, Francesco Renga, Mr Rain, Coma Cose, Frah Quintale, che dalle 22 diventerà un vero e proprio concertone con tanti altri artisti sul palco. A Bergamo il 21 gennaio dopo la sfilata dei quattro cortei si partirà con la celebrazione dei Nuovi Mille, che rappresentano la città del futuro. Dalle 17 in piazza Vittorio Veneto si alterneranno dieci quadri caratterizzati da coreografie, musiche, animazioni grafiche. Il 22 gennaio spazio alla cultura con inaugurazioni di mostre e musei aperti nelle due città. A Brescia A2A e Centro Teatrale Bresciano propongono Torneremo ancora - concerto mistico per Battiato, il nuovo progetto di Simone Cristicchi e Amara che sarà al Teatro Sociale. A Bergamo il teatro Donizetti aprirà le proprie porte a bambini e famiglie e porterà in scena lo spettacolo Cappuccetto Rosso della Compagnia La Luna nel letto, un appuntamento pensato per i più piccoli. Il 22 gennaio spazio alla cultura perché nelle due città saranno aperti tutti i musei e le istituzioni culturali e ci saranno inaugurazioni di mostre, concerti ed eventi.