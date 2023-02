Santa Margherita Ligure, torna “La casa del pensiero”

“Pensare rende liberi e non schiavi in una servitù di massa. Provare ad andare oltre le cose, oltre le apparenze che modellano questa società. Per ripartire abbiamo bisogno di profonda conoscenza e di etica” afferma l’ideatore del progetto Pino Petruzzelli

Dopo il successo della scorsa edizione torna a Santa Margherita Ligure “La casa del pensiero” un ciclo di seminari che partirà il 17 febbraio e si articolerà in quattro seminari. Il progetto, totalmente gratuito, prevede che dieci studenti universitari dialoghino con i docenti negli spazi. Il primo seminario avrà luogo il 17, 18 e 19 febbraio con lo scrittore marinaio, ideatore del progetto Mediterranea, Simone Perotti che insieme agli studenti affronterà il tema del dialogo tra le culture mediterranee. Si proseguirà il 17, 18 e 19 marzo con l’inviata Rai Lucia Goracci che durante il seminario dialogherà sul tema del giornalismo di guerra e della condizione della donna in diversi Paesi. Il 31 marzo, 1 e 2 aprile sarà la Direttrice dell’Istituto Italiano di Bioetica Luisella Battaglia a porre domande sul rispetto che si deve all’uomo, all’ambiente e agli animali. Il 28, 29 e 30 aprile si concluderà il Progetto 2023 con il seminario dell’ex magistrato Gian Carlo Caselli che porterà il pensiero sulla lotta contro mafia. La domenica pomeriggio di ognuno dei quattro seminari avrà luogo un incontro aperto al pubblico in cui verranno raccontati e condivisi dal docente e dagli studenti, i pensieri emersi nel corso dei tre giorni di dialogo e confronto.

"L'impegno è alla base della creazione"

Pino Petruzzelli ideatore del progetto da sempre sostiene la potenza del pensiero che “è concretezza che rende liberi. Una libertà che, però, è in netta opposizione con il qualunquismo, il pressapochismo di una cultura web che sta affossando la nostra società. Casa del Pensiero crede che l’impegno sia la base della creazione. Non basta vestirsi alla moda per esprimere quell’unicità che ognuno di noi ha, ma che invece richiede impegno e volontà”. Per iscriversi ai seminari che saranno totalmente gratuiti si dovrà inviare una mail a: pinopetruzzelli62@gmail.com