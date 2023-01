1/32 ©Ansa

Sono in tutto 60 i reperti archeologici rimpatriati dagli Usa in Italia, dove erano stati commercializzati da trafficanti di opere d'arte internazionali. Le opere, del valore di oltre 20 milioni di dollari, tornano nel nostro Paese grazie alla collaborazione tra i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) e il New York County District Attorney's Office (DAO)

