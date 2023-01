3/16 ©Ansa

Gli scavi che la riportarono alla luce risalgono alla fine dell'Ottocento. Il restauro che si presenta oggi ha avuto inizio nella metà degli anni Novanta del '900, quando le pesanti coperture in cemento realizzate negli anni Cinquanta cominciarono a cedere e convinsero il soprintendente di allora a chiuderla in parte per paura dei crolli

A Pompei scoperta casa del ceto medio: "Una realtà poco raccontata"