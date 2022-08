9/11 ©Ansa

Il tempio rinnovato diventa un esastilo corinzio, con 6 colonne del fronte che svettano per 9 metri, ornate da ricchi capitelli. Si arricchisce anche di semicolonne in muratura, addossate alle pareti laterali, e di gocciolatoi a testa di leone, riportati alla luce in questi giorni. Una nuova meraviglia voluta da Adriano, come sembra testimoniare un'iscrizione trovata anni fa nella vicina Grottammare. In tutta la città fervevano cantieri e nascevano monumentali architetture, come i 2 possenti archi in laterizio che ancora oggi affiancano il perimetro del tempio