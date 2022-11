1/12 ©Ansa

Divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso dagli scavi di San Casciano dei Bagni un deposito votivo mai visto risalente all’epoca etrusco-romana: insieme a migliaia di monete ed ex voto sono comparse 24 statue in bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, perfettamente integre e databili tra il II e il I secolo a.C.. L'area era famosa già in epoca etrusca per le sue acque termali, conosciute anche dai Romani

