Quasi al centro del borgo si trova il Duomo, edificato nel 1671 in onore di San Pietro e Santa Caterina. Un po' più defilata è la chiesa di Santa Maria della Provvidenza, che risale all'XI secolo e solo nel 1742 prese l'attuale nome (in precedenza si chiamava Sant'Andrea). Nella foto la chiesa di Sant'Eusebio: risalente al IV secolo, è il monumento paleocristiano più importante della Tuscia e la chiesa più antica della Via Francigena