LA TIPOLOGIA DI AIUTI - Da un po’ di tempo ci sono diversi incentivi fiscali per favorire il reinsediamento abitativo e il ripopolamento dei piccoli centri. Tra i principali incentivi, per esempio, ci sono il Bonus Casa di 15mila euro a fondo perduto attivo in Sardegna, la possibilità di stipulare affitti simbolici e il Bonus per il Lavoro a distanza. Diverse tipologie di aiuti sono presenti in Toscana, Emilia-Romagna e Molise, dove a essere interessati sono o i comuni montani o quelli sotto i 2mila abitanti

